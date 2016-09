SP Variedades: Confira as opções de presentes para o Dia das Crianças

Confira as opções de presente para o Dia das Crianças nas lojas SP VARIEDADES. São diversas opções como: boneco do homem-aranha, boneco do homem de ferro, boneco do rulk, bonecas da Barbie, boneco do Batman e de outros personagens, vários tipos de carrinhos. SP Variedades tem também uma infinidade de produtos em utensílios como: potes plásticos, caixas plásticas, potes para biscoitos, potes para açúcar, diversos tipos de copos e canecas, garrafas para água gelada, cabides, diversos tipos de pratos e potes, xícaras, taças plásticas, taças de vidro, travessas para lasanha, frigideiras, panelas. Na área de roupas e acessórios tem: cintos e meias.

Confira os endereços das lojas SP Variedades:

Guarabira-PB: Av. Dom Pedro, II, 351, Centro – Fones: (83) 3271-1212 / 99111-4549. Sapé-PB: Av. Comendador Renato Ribeiro Coutinho, 1285, Centro – Fone: (83) 3283-3952. Alagoa Grande-PB: Rua Apolonio Zenaide, 717, Centro – Fone: (83) 3273-1715.

