Fábrica de armas é desarticulada pela PM e idoso responsável é preso

Uma fábrica clandestina de armas de fogo que funcionava na cidade de Itabaiana, a 90 km de João Pessoa, foi descoberta e desarticulada pela Polícia Militar nessa segunda-feira (12). No local, foram apreendidas 11 espingardas de quatro calibres diferentes. Um homem de 63 anos, que seria responsável pela fábrica, foi preso em flagrante.

De acordo com o comandante do 8º Batalhão da PM, major Oscar Beutenmuller, no local eram fabricadas armas e também consertadas. “Não temos informações de quem buscava esse serviço no local, mas a desarticulação da fábrica foi fundamental para tirar esse arsenal de circulação e coibir essa prática, que tem crime previsto no próprio estatuto do desarmamento”, disse.

A fábrica foi fechada depois que policiais do Núcleo de Inteligência do 8º Batalhão receberam informações sobre o local e indicaram para os policiais da Rádio Patrulha. As armas e o suspeito foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, em Itabaiana.

Com Assessoria