Jovem morre afogado em açude na zona rural de Remígio, na Paraíba

Afogamento foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (12).

Corpo da vítima foi encontrado 3 horas depois, segundo Corpo de Bombeiros.

Um jovem de 22 anos morreu afogado no início da tarde desta segunda-feira (12) em um açude na zona rural do município de Remígio, no Brejo paraibano. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o afogamento foi percebido por amigos da vítima que acionaram o órgão.

O chamado do Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência do afogamento foi registrado por volta das 12h, mas o corpo da vítima só foi localizado 3 horas depois, por volta das 15h, no açude Queimadas. Até o fim da tarde desta segunda-feira, o órgão não tinha informações sobre a forma como o afogamento ocorreu.

Veja abaixo 10 dicas para prevenir e evitar afogamentos:

Do G1 PB