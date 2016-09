Novo golpe do WhatsApp já atingiu mais de 200 mil pessoas

O mensageiro WhatsApp é usado em um novo golpe que já enganou mais de 200 mil brasileiros em apenas sete dias com a promessa de uma suposta função de videochamada em grupo, segundo informações da empresa de seguran PSafe.

De acordo com a companhia, o anúncio sobre o serviço falso se espalha tanto por grupos do WhatsApp quanto no Facebook. Ao tentar ativar essa suposta ferramenta, o usuário é levado para um cadastramento do seu celular em um serviço de SMS pago.

Por tanto, é fundamental evitar atualizar através de qualquer link ou forma externa e fazer atualizações apenas a partir de lojas oficiais de aplicativos Android ou iOS, como a Google Play Store e App Store.

Com informações da PSafe.