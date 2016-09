Poeta da “Gramática no Cordel” visita “Cidade da Leitura” e a “Terra do Pavão Misterioso”

No último sábado, o cordelista patoense Jandhuy Dantas visitou Caiçara, a “Cidade da Leitura”. O poeta do sertão paraibano ganhou projeção nacional, com sua obra “Gramática no Cordel”, que ele aplicava em cursinhos pré-vestibulares. Posteriormente essa obra foi reeditada em forma de livro e lançada nacionalmente pela editora Vozes com o título “Lições de Gramática em Versos de Cordel”. Suas aulas “poéticas” foram exibidas até no Jornal Nacional, da Rede Globo. Atualmente o poeta está lançando pela mesma editora “As Figuras de Linguagem na Linguagem do Cordel”.

Jandhuy foi a Caiçara para conhecer de perto o “Grupo Atitude”, que há 11 anos promove voluntariamente a leitura e a cultura na cidade. Ele visitou a “Barraca da Leitura”, que realiza empréstimos em meio à feira livre; as três bibliotecas comunitárias administradas pelo grupo, inclusive uma “Lanchoteca”; visitou os pontos de leitura instalados em farmácia, padaria e lan-house.

Houve também uma entrevista ao “Programa Atitude” da rádio local. O escritor também concedeu entrevista à Rádio Talismã de Belém. Nessas oportunidades também ressaltou outros dos seus mais de 20 trabalhos em cordel como “A mulher que vendeu o marido por R$ 1,99”, que já foi adaptado para teatro por grupos da Paraíba, Maranhão e Minas Gerais; “Eleição em cidade pequena”, ideal para essa época; “A mulher que roubou para se casar”, adaptação do filme “Psicose”; “Viagem aos 80 anos da Revolta de Princesa”, e outros.

Por fim, o professor ministrou um “aulão” para jovens da cidade, com apoio da Prefeitura Municipal de Caiçara e fez doação de 50 folhetos de sua autoria para as bibliotecas do Grupo.

No domingo o poeta também visitou Guarabira, terra natal do autor do famoso cordel “Pavão Misterioso”, visitou o “Memorial do Cordel”, o “Casarão da Cultura” e o “Memorial Frei Damião”. Além disso, participou de entrevista na Rádio Rural, no Programa “Sem Fronteiras” apresentado pela também poetisa Marisa Alverga, onde teve a participação também dos pesquisadores de literatura de cordel José Paulo Ribeiro e Vicente Barbosa.

Veja fotos:

Com Ascom