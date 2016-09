Empresa vence licitação e governador vai autorizar construção do Contorno Viário de Guarabira

A COSAMPA Projetos e Construções LTDA foi a empresa vencedora do processo licitatório que permitirá a construção do Contorno Viário de Guarabira. A homologação do resultado do certame aconteceu na última sexta-feira, 09, na sede do Departamento de Estradas e Rodagens e segundo o Diretor do órgão estadual, Carlos Pereira, ainda esta semana o contrato será assinado. O governador Ricardo Coutinho garantiu que assinará a ordem de serviço ainda este mês na cidade de Guarabira.

A COSAMPA foi responsável pela construção da estrada de acesso ao Distrito de Forte Velho em Santa Rita e atualmente está executando a restauração asfáltica de Cuitegi a Pilões.

Inicialmente, o valor do Contorno Viário ultrapassará os 7 milhões de reais, podendo chegar a casa dos 10 milhões em razão de possíveis desapropriações no trecho que engloba o trevo de Araçagi incluindo a construção do acesso ao abatedouro da Empresa Guaraves Alimentos, seguindo pelo aeroporto até a saída para Pirpirituba.

O objetivo da obra é permitir o deslocamento entre cidades da região sem a necessidade de passar pelo centro de Guarabira. Segundo o próprio governador Ricardo Coutinho, esse é o maior investimento individual já feito pelo Governo da Paraíba na cidade mais importante da região do Brejo.

“Com esse Contorno Viário vamos melhorar o trânsito no centro de Guarabira possibilitando o desvio dos veículos que passam para cidades da região; essa é a maior obra individual já feita pelo Governo em Guarabira”, pontuou Ricardo.

