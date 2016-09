No Assis Chateaubriand, Fátima destaca obras realizadas e diz que vai fazer mais

Ao falar para a multidão presente ao comício do conjunto Assis Chateaubriand, a candidata a prefeita de Guarabira Fátima Paulino (PMDB) destacou várias obras realizadas na comunidade, mas disse que vai fazer mais, sobretudo quando estiver, novamente, a frente dos destinos administrativos do município a partir de primeiro de janeiro.

– Aqui, se Deus e o povo me derem, novamente, a chance de administrar essa amada cidade, vou fazer mais. Se fiz no passado, posso e vou executar outras obras importantes e num futuro bem próximo – garantiu Fátima, arrancando aplausos dos participantes do comício realizado na noite desta terça-feira (13) no conjunto Assis Chateaubriand, mas com a presença também de moradores de setores adjacentes.

Em seu discurso, Fátima lembrou da UPA (localizada no conjunto Clóvis Bezerra e próximo ao Assis Chateaubriand), do calçamento de várias ruas, a construção de um PSF, casas populares, compra, reforma e ampliação do Estádio Silvio Porto (cedido aos desportistas de Guarabira), obras de asfaltamento em redor do IV BPM, entre outras.

Em seu pronunciamento, a candidata da coligação “Guarabira, Cidade do Bem” garantiu que seu compromisso com o “Assis Chateaubriand” e localidades vizinhas não se finda com as obras já existentes. “Vou fazer mais. Vocês moradores desta localidade e dos conjuntos próximos sabem que não sou de promessa, mas de realização. Por isso acreditem, se Deus e o povo quiserem, no próximo ano estaremos aqui inaugurando novas obras e trazendo ações efetivas para o povo”.

Da Assessoria