Caminhoneiro é preso com carteira de motorista falsa em Mamanguape

Um motorista foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã de hoje (15), após apresentar na fiscalização uma carteira de motorista (CNH) falsa. O fato ocorreu na BR 101 Norte, em Mamanguape, Zona da Mata Norte da Paraíba.

O suspeito, que mora em Mamanguape, dirigia um caminhão Mercedes-Benz no momento da abordagem. Os agentes da PRF descobriram vários vestígios de falsificação no documento. Após uma pesquisa nos sistemas ficou confirmada a suspeita. Indagado pelos policiais, o caminhneiro disse que tentou por meios legais tirar a carteira de motorista no Detran-PB, mas foi reprovado. Na saída do órgão público foi abordado por um despachante que ofereceu uma CNH por R$ 1.500,00. Ele topou a proposta ilícita e, após dois meses, já estava com a sua carteira falsa no bolso. O preso disse ainda que já fez viagens até o Centro-Oeste do país, mas teve a “sorte” de não ter sido abordado.

O caminhoneiro foi preso e levado até a Delegacia da Polícia Civil da região, onde foi autuado pelo crime de uso de documento público falso. Caso condenado, o suspeito poderá pegar uma pena de reclusão que pode variar entre dois a seis anos, além de multa.

Ascom