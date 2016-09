Comportamento agressivo de alunos em sala de aula é debatido em escola pública de Caiçara

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) realizou atividade em escola pública do Município de Caiçara para discutir o comportamento agressivo de alunos em sala de aula. O evento ocorreu nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Alves de Carvalho. Caiçara é um município da Região do Brejo paraibano, com cerca de oito mil habitantes e distante a 143 quilômetros da capital, João Pessoa.

A palestra foi ministrada pelo promotor de Justiça Alley Borges Escorel, voltada aos professores das redes públicas de ensino municipais e estadual das cidades de Caiçara e de Logradouro (localizada a 140 quilômetros da capital, também na Região do Brejo e com pouco mais de quatro mil habitantes).“Abordamos um tema muito importante, orientando os professores para que eles possam contribuir na melhora da vida de um aluno com comportamento agressivo em sala de aula, desinteressado em aprender, e com falta de interesse em frequentar a escola”, disse o promotor de Justiça, revelando que, muitas vezes, essas atitudes de alguns alunos mostram que eles sofrem diariamente agressões físicas, psicológicas, moral e até mesmo abuso sexual, por parte de pessoas próximas ou até mesmo pelos próprios familiares.

“Tudo isso se refle na escola. Por isso o professor deve ter um olhar diferenciado para cada aluno e suas atitudes, podendo enxergar além de onde os olhos possam alcançar, fazendo com que o aluno possa novamente confiar no ser humano”.

Ascom