‘Menina Abusada’: Sapé, Esperança, Areial e Montadas recebem equipe do Caop da Criança e Adolescente

Com o objetivo de avaliar o impacto do resultado do ‘Projeto Menina Abusada’, realizado nas escolas públicas, visando a prevenção da violência sexual e promovendo mecanismos de defesa por meio da implementação da educação sexual, a equipe do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça (Caop) de Defesa da Criança e do Adolescente e da Educação, do Ministério Público da Paraíba (MPPB), aplicou no final da semana passada questionários em mais quatro municípios paraibanos: Sapé, Esperança, Areial e Montadas.

Na mesma semana, as atividades do Caop ocorreram em escolas públicas dos municípios de Juarez Távora e São José dos Ramos, Os questionários são direcionados a alunos, professores, conselheiros tutelares, familiares dos estudantes e técnicos e gestores da área da Educação.

O ‘Projeto Menina Abusada’ é uma parceria entre o MPPB e a Associação Missão Restaurando Vidas, com o apoio da Fundação Luterana de Diaconia, e executa ações de mobilização da comunidade escolar sobre a violência e o abuso sexual praticado contra crianças e adolescentes e da sistematização de métodos de conhecimento sobre o assunto em escolas de educação infantil e ensino fundamental, por meio de oficinas de orientação sexual e formas de violência sexual e prevenção.

Ascom