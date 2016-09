Projeto destina cursinhos oferecidos por instituições federais para alunos da rede pública

O deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB) apresentou Projeto de Lei para regulamentar o acesso aos cursos preparatórios de ingresso no ensino superior oferecidos por universidades públicas. A proposta prevê que os cursinhos tenham duração mínima de um ano e sejam destinados aos estudantes que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio na rede pública.

Para Pedro, o acesso à educação superior pública ainda é extremamente desequilibrado entre os candidatos que fazem o ensino médio público e os que terminam nas escolas particulares, com clara desvantagem para os que estudam ou concluem os estudos no ensino gratuito.

“Há uma evidente diferença nas chances de competição entre esses dois grupos de estudantes, colocando em desvantagem os que cursaram a escola pública de nível médio. Nosso objetivo é fazer com que estes estudantes tenham condições adicionais de preparação para ingresso na educação superior pública”, explicou.

O deputado justificou que atualmente há uma evidente inversão de prioridades na despesa pública com a educação. Os estudantes oriundos das classes menos favorecidas têm menos acesso ao ensino superior público, enquanto aqueles com mais poder aquisitivo, acabam ficando com a maioria das vagas.

“Sabemos que só com políticas públicas direcionadas poderemos mudar esse cenário. Nosso projeto nasce com esse intuito, de contribuir com melhoria no acesso a educação pública para aqueles que mais precisam”, justificou.