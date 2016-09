Casal é preso pela PRF com 2,7 Kg de Cocaína em Mamanguape

Os suspeitos vinham de Natal (RN) e entregariam a droga em Abreu e Lima (PE)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de hoje (16), na unidade operacional de Mamanguape, localizada na BR 101 Norte, na Paraíba, 2,7 kg de cocaína com um casal que vinha de Natal (RN) em um carro. Os dois tinham como destino final a cidade de Abreu e Lima, que fica na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A dupla viajava em um Fiat Palio pela BR 101, até serem abordados pelos policiais rodoviários federais em uma fiscalização de rotina. Durante as buscas os agentes encontraram a droga escondida debaixo do pneu estepe, no porta-malas do veículo. Foram encontrados três tabletes do entorpecente, embalados em plástico filme.

O motorista, de 33 anos, disse aos PRFs que adquiriu a droga em Natal e estava levando para Abreu e Lima, onde seria entregue a um homem. Ele disse também que fazia esse tipo de transporte ilícito com frequência. Já a passageira, 28, tinha ciência da existência da droga no carro, mas declarou que não tinha participação no negócio.

O flagrante foi feito na Delegacia da Polícia Civil de Mamanguape. Caso condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão pagar penas que variam de 5 a 15 anos de reclusão.

Ascom