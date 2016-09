Polícias prendem quadrilha suspeita de roubo e fecha fábrica clandestina de armas de fogo

Quatro homens foram presos, na manhã desta quinta-feira (15), suspeitos de integrarem uma quadrilha responsável por roubos de motos e a residências na zona rural das cidades de Solânea e Arara. Os acusados têm 46, 24, 23 e 21 anos. Eles foram presos no município de Solânea, durante uma operação entre policiais militares da 7ª Companhia Independente e policiais civis da 21ª Delegacia Seccional.

De acordo com o comandante da 7ª Companhia Independente, capitão José Ferreira, a operação envolveu 20 policiais militares e civis e teve o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão. “No cumprimento de um deles descobrimos uma fábrica de armas na garagem da casa de um dos acusados, localizada no Sítio Malhada, onde recolhemos os objetos que eram utilizados na fabricação e apreendemos uma arma de calibre indefinido”, detalhou.

O delegado da Seccional de Solânea, Diógenes Fernandes, disse que as investigações ligam o grupo a roubos de motos e a casas que aconteceram no ano passado e neste ano, na zona rural de Arara e Solânea. “Desde o ano passado, as investigações estão sendo feitas para identificar os envolvidos. Conseguimos colher elementos suficientes para solicitar os mandados de busca e apreensão e desencadeamos a operação, que resultou na prisão dos suspeitos”, destacou.

A quadrilha foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, em Solânea. Os integrantes do grupo devem responder por posse ilegal de arma de fogo, associação criminosa e comércio ilegal de arma de fogo.

Ascom / PMPB