Dia D de vacinação contra a raiva em Guarabira acontece neste sábado, 17

Acontece neste sábado, 17, em Guarabira, o dia D de vacinação contra a raiva para cães e gatos – realizado pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Guarabira.

De acordo com material enviado a nossa redação pela Coordenação de Vigilância Sanitária da SMS, a campanha foi aberta no município nessa segunda-feira, 12, no Bairro Mutirão, se estendendo pela zona rural até esta sexta, 16. Já no dia D, além de ser instalado tendas no calçadão da Avenida D. Pedro II, no centro da cidade – todas as unidades de saúde da zona urbana estarão abertas para a efetivação da vacina, e ainda contando com posto volante circulando pelos bairros.

A meta é vacinar 80% de cães e gatos no município, como preconiza o Ministério da Saúde, o qual envia a vacina para a Secretaria de Estado da Saúde, e esta, em seguida, distribui para os 223 municípios do Estado.

A raiva é uma zoonose viral, que se caracteriza como uma encefalite progressiva aguda e letal. Todos os mamíferos são suscetíveis ao vírus da raiva e, portanto, podem transmiti-la. A doença apresenta dois principais ciclos de transmissão: urbano e silvestre, sendo o urbano passível de eliminação, por se dispor de medidas eficientes de prevenção, tanto em relação ao ser humano, quanto à fonte de infecção.

Confira abaixo os locais de vacinação neste sábado

1 – PSF BAIRRO CORDEIRO

2 – PSF ALTO DA BOA VISTA

3 – PSF BAIRRO NOVO

4 – PSF JUÁ E NAÇÕES

5 – PSF NORDESTE 1 e 2

6 – PSF NORDESTE 3

7 – PSF ENCRUZILHADA

8 – PSF CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND

9 – PSF CONJUNTO CLÓVIS BEZERRA

10 – PSF MUTIRÃO

11 – PSF ROSÁRIO

12 – TENDA NA PRAÇA DO ENCONTRO

13 – TENDA NA PRAÇA DA JUVENTUDE (PSF SANTA TEREZINHA)

14 – TENDA BAIRRO NOVO (JOHN KENNEDY)

15 – PSF PRIMAVERA

16 – PSF SÃO JOSÉ

17 – PSF PIRPIRI

Do Plugados com Ascom