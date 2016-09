TCE-PB constata aumento de 50% em contratações sem concurso, de abril a julho, pelas Prefeituras

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) atualizou em seu Portal o levantamento dos atos de contratação por excepcional interesse público, bem como por serviços de terceiros, realizados pelas 223 Prefeituras e Câmaras Municipais do Estado.

A atualização se refere ao período de abril a julho de 2016. O TCE vem atualizando o banco de dados mês a mês.

Segundo o levantamento do TCE-PB, no mês de abril deste ano os contratos de serviços nas Prefeituras paraibanas, sem concurso público, chegavam a 34.130 mil, no mês de julho o número subiu para 51.325 mil contratações , atingindo um percentual de quase 50%.

Já nas Câmaras Municipais, em abril deste ano existiam 1.614 contrações sem concurso. Em julho, o número aumentou 33%. Foram comprovadas 2.151 mil.

A consulta – observa o presidente em exercício André Carlo Torres Pontes – pode ser feita mediante acesso ao Portal da Cidadania inscrito na página eletrônica TCE-PB, portal.tce.pb.gov.br no link consulte AQUI

O conselheiro André Carlo encaminhou, na manhã desta quinta-feira (15), ofícios ao procurador geral de Justiça, Bertrand de Araújo Asfora; ao procurador Regional Eleitoral (TRE-PB), João Bernardo da Silva; e à Promotoria de Justiça Eleitoral, comunicando a atualização dos dados, que servirão de subsídios durante o período eleitoral.

Ascom/TCE-PB