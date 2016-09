Concursos abertos oferecem mais de 700 vagas na Paraíba; confira editais

Pelo menos sete editais de concursos públicos oferecem 701 vagas de emprego na Paraíba. Os editais foram publicados por prefeituras e câmaras municipais, além dos hospitais da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e pelo Ministério Público Federal (MPF).

Nesta semana, apenas o concurso de Pilar termina o prazo de inscrição, neste domingo (18). Também estavam abertas até a quarta-feira as inscrições para o processo seletivo que previa o preenchimento temporário de 62 vagas nos cargos do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) da prefeitura municipal de Patos, no Sertão paraibano, mas o concurso foi suspenso após pedido do Tribunal de Contas do Estado.

Além dos concursos com inscrições abertas, também foi divulgado edital para o Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros da Paraíba (CFO BM) 2017, com oito vagas, foi publicado. As inscrições seguem até a quarta-feira (21), mas é necessário que o candidato tenha realizado a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2016), que vai ser a etapa intelectual da seleção.

Confira mais informações sobre os concursos e processos seletivos na Paraíba:

Pilar

A prefeitura municipal de Pilar, na Mata paraibana, prorrogou o prazo de inscrições para um concurso público que prevê o preenchimento de 82 vagas no órgão. De acordo com o edital, no total são oferecidas 78 vagas para ampla concorrência e quatro para pessoas com deficiência, em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários oferecidos variam entre R$ 880 e R$ 2.005,24. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio da internet, no site da organizadora, até este domingo (18).

Itaporanga

A Câmara Municipal de Itaporanga, no Sertão do estado, divulgou edital de concurso público com seis vagas para cargos de níveis fundamental e médio. Os salários variam entre R$ 880 e R$ 1.200. As inscrições para este concurso seguem até o dia 25 de setembro, e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da organizadora.

Pedra Branca

A Câmara Municipal de Pedra Branca, no Sertão do estado, divulgou edital de concurso público com três vagas para cargos de níveis fundamental e médio. Os salários variam entre R$ 880 e R$ 1.200. As inscrições para este concurso seguem até o dia 25 de setembro, e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da organizadora.

Procurador da República

O Ministério Público Federal (MPF) abriu inscrições para o 29º Concurso para Procurador da República, com duas vagas na Paraíba, para as cidades de João Pessoa e Guarabira. As inscrições seguem até 28 de setembro, segundo o edital. O salário inicial é de R$ 28.947,55. A inscrição preliminar é realizada exclusivamente nas Procuradorias da República nos estados e no Distrito Federal e nas Procuradorias da República nos municípios relacionadas no Anexo III, das 12h às 18h, horário local. Antes disso, o candidato deve fazer sua pré-inscrição pela internet, no site do Ministério Público Federal, e pagar uma taxa de R$ 250.

Piancó

A prefeitura municipal de Piancó, no Sertão paraibano, abriu inscrições em um concurso que prevê o preenchimento de 13 vagas para cargos de nível fundamental completo no órgão. As vagas são para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, com salário previsto de R$ 1.014. As inscrições seguem até 30 de setembro e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da organizadora.

Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) – Campina Grande

Estão abertas até o dia 3 de outubro as inscrições do concurso público para o Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), em Campina Grande. De acordo com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que administra os hospitais da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no total estão sendo oferecidas 293 vagas, sendo 89 para área médica, 176 para área assistencial e 28 para área administrativa. As inscrições para as três áreas no HUAC podem ser feitas via internet, no site da organizadora.

Hospital Universitário Júlio Bandeira (HUJB) – Cajazeiras

Estão abertas até o dia 3 de novembro as inscrições do concurso público para o Hospital Universitário Júlio Bandeira (HUJB), em Cajazeiras. De acordo com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que administra os hospitais da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no total estão sendo oferecidas 302 vagas, sendo 71 para área médica, 200 para área assistencial e 31 para área administrativa. As inscrições para as três áreas no HUJB podem ser feitas via internet, no site da organizadora.

Do G1 PB