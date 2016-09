Polícia Militar prende mais de 50 suspeitos de crimes durante o fim de semana

A Polícia Militar fechou as ações do fim de semana com a prisão e apreensão de 55 suspeitos de roubos, furtos, porte ilegal de arma, tentativa de homicídio, crime ambiental e por força de mandado de prisão, em todo o estado. No período, que vai das 18h da última sexta-feira (16) até 23h59 desse domingo (18), foram retiradas 18 armas de fogo de circulação e recuperados 18 veículos roubados, sendo 10 motos e quatro carros.

O maior número de suspeitos detidos foi por roubo, 23 no total, com 14 deles por assaltos a pedestres. Outros seis foram por roubo a estabelecimentos comerciais e três por roubos de veículos. No fim de semana, a PM intensificou as ações contra os crimes violentos patrimoniais (roubos e furtos).

Armas apreendidas – As 18 armas de fogo retiradas de circulação durante o policiamento do fim de semana, foram nas cidades de João Pessoa, Bayeux, Juazeirinho, Conceição, Areia, Rio Tinto, Monteiro, Campina Grande, Nova Palmeira, São Jose de Piranhas e Mamanguape.

A PM conduziu ainda até a delegacia nove pessoas por terem sido flagradas com drogas, oito por furto, seis por porte ilegal de arma, quatro em cumprimento a mandado de prisão, três por tentativa de homicídio e duas por crime ambiental. O resultado do fim de semana inclui ainda o resgate de 47 aves silvestres que estavam sendo comercializadas na feira de Oitizeiro, na Capital.

Da Assessoria da PM/PB