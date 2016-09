UEPB Guarabira promove sessões de cinema e oficinas de arte

De 23 a 25 de setembro, o Departamento de Educação do Campus III da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), por meio do projeto de extensão “Luz, imagem e magia: o cinema infantil no CH”, realizará uma série de atividades culturais na cidade de Guarabira. Trata-se da exibição de filmes nacionais e realização de oficinas de arte, promovidos a partir de uma articulação estabelecida com os projetos “Circunlandô”, que é vinculado ao Centro Estadual de Artes (Cearte), e “Cine Recreio”, da Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc).

Com o objetivo de ampliar o acesso ao universo cultural, a programação é aberta a todos que se interessarem. Serão exibidas duas sessões cinematográficas: uma no dia 23, a partir das 19h, na Praça do Centro de Humanidades (CH); e outra, no dia 24, também às 19h, enfrente às escolas públicas municipais e estaduais situadas na Praça do Multirão.

Já as oficinas serão ministradas nos dias 24 e 25, das 8h às 12h, nas instalações do CH. Para participar, é preciso comparecer à secretaria da Coordenação do Curso de Pedagogia do Campus III para efetuar a inscrição, que é gratuita. Serão seis oficinas ofertadas, com vagas limitadas: “Ver e fazer: cinema na escola”, voltada a professores da rede pública de ensino e monitores de projetos sociais; “Canto coral, técnica vocal, improvisação e percussão corporal”, destinada a adolescentes, adultos e crianças a partir de 10 anos de idade; “Composição Coreográfica”, para adolescentes a partir de 15 anos, desde que tenham experiência com algum tipo de dança; “O ator e a câmera”, que tem como público-alvo atores e não atores, diretores de cinema e interessados em preparação de elenco; “Cinema de bolso”, aberto a docentes e estudantes da rede pública; e “Crítica cinematográfica”, direcionada a estudantes, professores e aos que se interessam pelo estudo do cinema.

O projeto “Luz, imagem e magia: o cinema infantil no CH”, coordenado pela professora Rita de Cássia da Rocha Cavalcante, visa criar um ambiente próprio para o cinema, especialmente voltado para o público infantil. “Objetivamos promover um entrosamento entre estudantes de Pedagogia para que venham a desenvolver trabalhos com crianças que frequentem as escolas públicas e instituições educativas de Guarabira”, explicou a docente.

Por sua vez, o projeto “Circunlandô” percorre, desde 2013, vários municípios paraibanos, promovendo sessões gratuitas de cinema e oficinas para professores da Educação Básica, com a finalidade de possibilitar vivências sobre arte cênica, dança, modelagem e literatura. Já por meio do projeto “Cine Recreio”, estudantes de escolas públicas têm acesso gratuito ao Cine Banguê.

