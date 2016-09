Após assalto em Sapé, acusado capota carro e é detido próximo a Guarabira

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite desta segunda-feira (19) após ser perseguido pela Polícia Militar e sofrer um acidente em um carro roubado na PB-057, na cidade de Araçagi, no Agreste paraibano. Segundo informações do major Sinval Albuquerque, da PM, o adolescente e outros dois suspeitos tinham praticado um assalto na cidade de Sapé e tentavam fugir da polícia quando capotaram o carro em que estavam na área conhecida como ‘curva do eucalipto’.

De acordo com o major Sinval, o carro em que os suspeitos estavam, um Citroen C3, havia sido roubado próximo ao aeroclube, em João Pessoa. O adolescente apreendido foi levado para um hospital sob custódia e depois para a delegacia de Guarabira, cidade vizinha a Araçagi. No carro roubado, a polícia encontrou um réplica de arma, um colete à prova de balas, R$ 320, reais e duas balaclavas. Outros dois suspeitos que estavam no carro no momento do acidente continuam sendo procurados pela polícia e até o início da manhã desta terça-feira (20) não tinham sido localizados. A polícia informou que os suspeitos são do bairro Treze de Maio, na capital paraibana. O material apreendido, o carro e o adolescente foram encaminhados para delegacia. As buscas estão sendo feitas em um sítio na região. G1 PB