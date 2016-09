Fórum do Empresário é realizado pela ACONTE. Veja como foi!

A ACONTE, Assessoria Contábil Empresarial, realizou no dia 19 de setembro de 2016, no auditório da ACEG em Guarabira-PB, o Fórum do Empresário, com o tema: Empresário: A Máquina Propulsora do Estado.

Os palestrantes foram o Dr. Romualdo Tadeu, 2º Promotor de Justiça dos Crimes Contra a Ordem Tributária; Drª Renata Carvalho, 1ª Promotora de Justiça dos Crimes Contra a Ordem Tributária; e Bruno de Souza, Auditor Fiscal Tributário Estadual, Coordenador da Inteligência Fiscal, Representante da Secretaria de Estado da Receita junto à promotoria dos Crimes Contra a Ordem Tributária.

Os convidados palestraram sobre o Direito Tributário, Obrigações Fiscais, Aspectos Gerais do ICMS, Economia Local, Infrações Fiscais e Suas consequências civis e penais, Execução Fiscal e Crimes Contra a Ordem Tributária.

Do brejo.com