Sessão do TCE desta quarta-feira tem prestações de contas de sete Prefeituras e duas Câmaras

O Tribunal de Contas da Paraíba está reunido, nesta quarta-feira (21), desde às 9 horas, para o exame de contas anuais oriundas de sete Prefeituras e duas Câmaras de Vereadores, em meio a outros processos.

Elas são de responsabilidade dos prefeitos de São José da Lagoa Tapada (Evilásio Formiga Neto), Olho d’Água (Francisco de Assis Carvalho), Nazarezinho (Salvan Mendes Pedroza), Santa Cecília (Daniel Lopes Mendonça) e São João do Cariri (Valter Marcone Medeiros), todas referentes ao exercício de 2014. Também, do prefeito de Pocinhos (Cláudio Chaves Costa) e da então prefeita de Patos (Francisca Gomes Araújo Motta), exercício de 2013, nestes dois últimos casos.

As Câmaras Municipais com prestações de contas na mesma pauta do TCE são as de Olho d’Água (2014) e Alhandra (2013. Ainda serão verificadas, na ocasião, as contas procedentes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba (2014), Fundação Casa de José Américo (2014 e 2015) e Secretaria de Estado da Educação e Cultura (processo remanescente da sessão da semana passada).

Órgão presidido pelo conselheiro Arthur Cunha Lima, o Tribunal de Contas do Estado reúne-se, ordinariamente, às quartas-feiras, com acesso permitido ao público e transmissões ao vivo pela internet (portal.tce.pb.gov.br). Os processos constantes da presente pauta indicam movimentação de recursos públicos próximos de R$ 957 milhões.

Ascom/TCE-PB