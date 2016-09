Polícia Militar promove palestra sobre educação no trânsito

A polícia militar, através do Batalhão de Policiamento de Trânsito – BPTran, promoveu na manhã desta terça-feira (20), no Centro de Educação, uma palestra que teve por tema: “Sou mais um por um trânsito mais seguro”.

O evento teve como palestrante o Coronel Ordeli Savedra Gomes, da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, que possui larga atuação na área, possuindo inclusive literaturas de sua autoria sobre a temática. A palestra também contou com a presença do Comandante Geral da Polícia Militar da Paraíba, coronel Euller Chaves, do Diretor de Educação coronel José Ronildo e ainda do Comandante do BPTran, coronel Almeida Martins. Além destes também compareceram representantes da PRF, Detran, DER, Semob, DMTrans, a ainda de auto escolas e empresas civis.

Para o Coronel Almeida Martins, comandante do BPTran, além do debate em torno de temas relacionados à segurança no trânsito, a palestra possibilitou também a interação entre integrantes de vários órgãos ligados ao trânsito. “Tivemos oportunidade de compartilhar e dividir conhecimentos, além do contato mais próximo e interação com os outros profissionais que trabalham no trânsito”, relatou Almeida.

Da Assessoria da PMPB