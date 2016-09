Proibido por lei municipal, Uber chega a João Pessoa nesta quarta

O aplicativo Uber, que conecta motoristas parceiros a usuários que desejam um motorista particular, começa a funcionar em João Pessoa às 14h desta quarta-feira (21), conforme anunciado pela empresa. O serviço chega à capital paraibana apenas com a modalidade UberX, que tem carros mais compactos e preços mais acessíveis. Nessa categoria, o aplicativo só permite parceiros com carros do ano 2008 ou mais novos, com quatro portas e com ar condicionado. As outras modalidades não têm previsão para chegar na cidade.

Há cerca de um ano, a Câmara Municipal de João Pessoa aprovou uma Lei Municipal que proibia o uso do aplicativo na cidade. Sobre esse problema, a gerente de Comunicação da Uber explicou que o aplicativo opera em todo o Brasil com base na Lei Federal que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU).

João Pessoa é a 5ª cidade do Nordeste e 22ª do Brasil em que a Uber opera. Cada cidade tem preços diferenciados para as viagens. No caso de João Pessoa, os valores são os seguintes: R$ 2,50 (preço base) + R$ 1,20 (por km) + R$ 0,14 (por minuto). O preço mínimo de cada viagem é de R$ 6 e ainda há uma taxa de cancelamento, no mesmo valor, caso a chamada seja cancelada em um período superior a cinco minutos. Novos usuários que adicionarem o código promocional UBERJAMPA vão ganhar um desconto de R$ 25 na primeira viagem. O código promocional é válido até o dia 9 de outubro. Mais informações confira a matéria completa no G1 PB

Com informações do G1 PB