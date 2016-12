Exposição de artes visuais de Angel Valdez é aberta no Shopping Cidade Luz

Foi aberta, na noite desta terça-feira, 20, às 19h30, no Shopping Cidade Luz, em Guarabira, a exposição de artes visuais, do artista Angel Valdez.

E exposição vai ficar até o dia 23 de dezembro. “Estarei apresentando uma coleção de pinturas que vão desde os fogões antigos até uma série de rosas, obras todas que passaram por um filtro impressionista até chegar a meu modo particular de expressão, a vernissage acontece no Shopping Cidade Luz, às 19h30 do dia 20. Vamos curiosear?”, convidou Valdez em sua conta no Facebook.

Angel Veldez é argentino radicalizado no Brasil e mora em Guarabira (PB), onde está diretor da Galeria [Municipal] de Arte Antônio Sobreira. Ele é professor de desenho artístico, graduado em Belas Artes pelo Colégio Juan Martin de Pueyrredon e Cursos de Quinquela Martin. Fez longo caminho com exposições e ensino de artes, simultaneamente, com exclusividade para crianças.

Vale destacar que, a sua última exposição na Argentina foi em 1976, onde ganhou o primeiro prêmio em desenho artístico. Logo vieram outros países, como Colômbia, Peru, Bolívia, entre outros. Deixando nos grandes centros de belas artes como Medelín, Cali, Trujillo, Picos, etc., sua experiência conquistada no decorrer dos anos e, em praticamente no mundo todo. Em dezembro de 2013, Valdez realizou a sua mostra individual ‘Tangos & Cores” na Galeria de Arte Antonio Sobreira, em Guarabira.

A vernissage de Angel Valdez conta com o importante apoio do Shopping Cidade Luz e da Prefeitura de Guarabira através da Secretaria de Cultura e Turismo e da Coordenação Geral de Comunicação Social.

