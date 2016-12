Grupo arromba Correios na Paraíba, mas não consegue levar cofre, diz PM

Uma agência dos Correios do município de Gurjão, no Cariri paraibano, foi alvo de criminosos na madrugada desta quarta-feira (21). De acordo com a Polícia Militar, homens armados arrombaram a porta da frente e tentaram levar o cofre, mas não conseguiram.

A ação foi registrada por volta das 2h40 (horário local), ainda conforme a PM. Testemunhas não souberam informar à polícia quantos criminosos participaram do arrombamento, mas confirmaram que o grupo estava em dois carros.

Após a tentativa de levar o cofre, o grupo fugiu atirando para cima e espalhando grampos pela rota de fuga. A polícia disse que realizou buscas na região de Gurjão, mas nenhum suspeito de envolvimento no caso foi localizado até o início da manhã.

Do G1 PB