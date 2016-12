Criança de dez anos morre afogada em açude na cidade de Mari, na PB

Uma menina de 10 anos morreu afogada em um açude na cidade de Mari, Mata paraibana, na tarde desta quarta-feira (21). De acordo com a 3ª Companhia da Polícia Militar, a criança morreu antes da tentativa de socorro do Samu.

A menina teria ido tomar banho no açude com uma amiga, junto ao responsável pela outra criança. Ao chegar no açude, o homem ficou mais distante enquanto as crianças brincavam na água.

Segundo informações do capitão Melquisedec, da Polícia Militar, a criança entrou na água e teria ficado presa na lama, não conseguindo mais retornar à superfície. O homem que estava no local tentou puxá-la para evitar o afogamento, mas a criança não resistiu.

Do PortalIndependente.com