Oposição fecha acordo e deve eleger presidente da Câmara Municipal de Guarabira/PB

Foi acordado na manhã desta quinta-feira (22), após uma reunião entre os vereadores de oposição, eleitos nas últimas eleições para Câmara Municipal de Guarabira.

Depois de uma reunião realizada nesta manhã, no Victor Center Hotel, as bancadas do Girassol e partidos aliados do PMDB, resolveram definir os nomes dos candidatos a presidente e vice da casa Osório de Aquino para os dois biênios.

De acordo com o que ficou definido na reunião, o vereador Zé Ismai (PHS) presidirá a casa no primeiro biênio, tendo como vice o vereador Wilsinho (PMDB). Para o segundo biênio, a escolha foi Jáder Filho (PSB), como presidente e Marcelo Bandeira (PSB) o vice.

Como são 15 parlamentares no total, a bancada de situação que só teria 7 votos, não conseguiria eleger o seu candidato que, ainda não teve o nome divulgado.

Veja como ficará toda a composição da mesa diretora da câmara para os próximos 4 anos, caso se confirme:

1º Biênio:

Presidente – Zé Ismai

Vice – Wilsinho

1º Secretario – Saulo

2º Secretario – Renato

2º Biênio:

Presidente – Jáder

Vice – Marcelo

1º Secretario – Michelle

2º Secretario – Michel

Do PortalMídia.net