Paraibanos usam mais celular que computador para acessar internet

Os paraibanos usam mais celulares para acessar a internet do que computadores. Foi o que apontou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) do IBGE com dados de acesso a internet entre as pessoas com 10 anos ou mais durante três meses em 2015 divulgada nesta quinta-feira (22). Conforme o Pnad, cerca de 88% dos mais de 1,7 milhão de moradores da Paraíba que acessaram a internet por pelo menos três meses usaram o celular, enquanto 62% usaram o computador.

De acordo com o Pnad, 1,1 milhão de paraibanos afirmaram ter usado o computador para acessar à internet, enquanto 1,5 milhão utilizaram o celular. Ainda conforme o Pnad, quando somado o auxílio do tablet, o uso da internet por meio dos celulares chegam a 90% do total de acessos feitos na grande rede.

No uso da internet analisado isoladamente sem o auxílio do tablet, os aparelhos celulares continuam na frente dos computadores. Conforme dados do Pnad, 588 mil paraibanos com 10 anos ou mais utilizam somente smartphones para acessar a internet, enquanto 169 mil têm acesso à grande rede apenas por meio de computadores.

O percentual elevado do uso do celular para o serviço de internet na Paraíba é uma tendência nacional, conforme aponta a pesquisa. Caiu pela primeira vez no Brasil o número de acessos feito pelo computador. A queda foi de 2,4%, de acordo com o Pnad. Em termos percentuais, o acesso domiciliar à internet por meio de microcomputador caiu de 76,6% em 2014 para 70,1% em 2015.

Do G1 PB