TCE desbloqueia contas de Pilõezinhos, Mari, Araçagi e mais 58 prefeituras da Paraíba nesta quinta

Sessenta e uma prefeituras da Paraíba tiveram suas contas bancárias desbloqueadas na manhã desta quinta-feira (22) pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB). O desbloqueio aconteceu após apresentação de defesa e documentação necessária para sanar as irregularidades contidas nos balancetes de outubro. As contas tinham sido bloqueadas na última segunda-feira (19).

As contas desbloqueadas são das cidades de Alagoa Grande, Água Branca, Alagoa Nova, Alcantil, Algodão de Jandaíra, Alhandra, Araçagi, Araruna, Areia, Areial, Baía da Traição, Baraúna, Barra de Santana, Bayeux, Belém do Brejo do Cruz, Boa Vista, Borborema, Brejo do Cruz, Caaporã, Cachoeira dos Índios, Cacimba de Areia, Cacimba de Dentro, Cajazeiras, Cajazeirinha, Camalaú, Conde, Curral de Cima, Dona Inês, Fagundes, Gurinhém, Ibiara, Itabaiana.

Também, Juazeirinho, Lagoa, Lagoa Seca, Lastro, Mamanguape, Mari, Massaranduba, Mato Grosso, Montadas, Olho d’Água, Patos, Pedra Lavrada, Picuí, Pilõezinhos, Pombal, Princesa Isabel, Puxinanã, Queimadas, Riachão do Bacamarte, Salgadinho, Santa Rita, São Bento, São José de Caiana, São José de Espinharas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Soledade, Sousa, Sumé e Umbuzeiro.

O desbloqueio foi autorizado pelo presidente em exercício do TCE, conselheiro André Carlo Torres Pontes, “em razão da urgência que o caso requer ante a proximidade do final de gestão dos atuais prefeitos, do volume de documentos por eles apresentados e dificuldades operacionais alegadas pelo Banco do Brasil para o pagamento da folha salarial de servidores municipais”, disse.

A decisão ainda depende da análise que os auditores de contas públicas – em regime de plantão, devido a fase de recesso do Tribunal de Contas – farão dos documentos recebidos, até a próxima quarta-feira (28).

Do G1 PB