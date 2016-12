Oposição de Guarabira bate martelo e escolhe nomes para presidente da Câmara nos dois biênios

Nesta quinta-feira (22), os oito vereadores das bancadas do PMDB e PSB se reuniram para tratativas no sentido de amarrar acordo para eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guarabira.

Como formam um bloco de oito parlamentares está praticamente sacramentada a vitória e imposta uma derrota ao bloco governista. Como saldo da reunião, ficou definido que os oito partem fechados para disputa, tendo Zé Ismai candidato a presidente para o primeiro biênio (2017/2018) e Jáder Filho candidato a presidente para o segundo biênio (2019/2020).

Na próxima terça-feira (27), os vereadores voltam a se encontrar no Victor Center Hotel e dessa vez para assinar documentos, autenticados em cartórios, se comprometendo com a sociedade e com eles mesmos em votar nas duas chapas que serão apresentadas no dia da eleição de presidente.

1º Biênio:

Presidente – Zé Ismai

Vice – Wilsinho

1º Secretario – Saulo de Biu

2º Secretario – Renato Meireles

2º Biênio:

Presidente – Jáder Filho

Vice – Marcelo Bandeira

1º Secretario – Michelle Paulino

2º Secretario – Michel do Empenho

