Verão de 2017 deve ter chuvas dentro da média na Paraíba, prevê Aesa

A estação do verão começou nesta quarta-feira (21) e a previsão para os três primeiros meses de 2017 é a ocorrência de chuvas dentro da média histórica nas regiões do Cariri, Curimataú e Sertão. A informação foi divulgada pela Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa), durante reunião realizada nesta manhã. Para janeiro e fevereiro, deve ocorrer maior variabilidade das chuvas, mas as condições devem ficar mais favoráveis a partir do mês de março, época da estação de chuvas da região do Cariri.

Segundo a Aesa, as atuais condições oceânicas e atmosféricas globais indicam a configuração do fenômeno “La Niña” de intensidade fraca na região do Oceano Pacífico equatorial. Isso ocorre porque a Temperatura da Superfície do Mar (TSM) está com índice levemente inferiores a média história.

Na região do Cariri paraibano a cidade de Taperoá tem uma média história de volumes de chuva em torno de 34.1mm no mês de janeiro, 83.0mm no mês de fevereiro e 134.9mm em março. As chuvas nessa região são importantes pois os rios que passam pelo Cariri – Rio Taperoá e Rio Paraíba – deságuam no açude Epitácio Pessoa, conhecido como Açude de Boqueirão, que está com apenas 5% da capacidade total de armazenamento, o que corresponde a 20.375.588 metros cúbicos de água.

Já na cidade de São José de Piranhas, no Sertão paraibano, as médias são de 123.2mm em janeiro, 98.7mm em fevereiro e 241.4mm no mês de março. Na região do Curimataú, o município de Araruna tem médias históricas de 48.8mm de chuva em janeiro, 68.1mm em fevereiro e 133.0 em março.

Outras regiões

Em Alagoa Nova, no Brejo paraibano, a média de chuvas é de 72.6mm em janeiro, 100.6mm em fevereiro e 154.4mm em março. Na capital João Pessoa as médias são de 80.1mm de chuva em janeiro, 101.1mm em fevereiro e 204.8mm em março.

Do G1 PB