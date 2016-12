Nutricionista explica como aproveitar sobras da ceia de Natal

O mês de dezembro é um dos mais comemorados do ano devido ao sentimento de celebração e renovação pelo novo ano que se aproxima, e também pelas comidas dessa época. Com inúmeras confraternizações e a farta ceia de Natal, é comum que as pessoas fujam das refeições regradas e consumam mais bebidas, alimentos gordurosos, frituras e tudo em maior quantidade.

Além disso, a variedade e abundância de pratos da ceia fazem com que muita comida sobre e seja reaproveitada no almoço do dia seguinte. Porém, para que isso aconteça de forma saudável, é preciso armazenar bem os alimentos, como orienta Geysiane Carvalho, nutricionista do Hapvida Saúde.

“Em regra, tudo o que se cozinhou durante a preparação deve ser armazenado em recipientes com tampas, fechados e na geladeira. Isso porque a baixa temperatura conserva os alimentos. Já os que levam ingredientes como creme de leite e maionese, responsáveis por grande parte das infecções alimentares pós-festas, não devem ser consumidos muito tempo depois de serem preparados, justamente pelo risco de contaminação”, explica.

A especialista afirma que a temperatura em que o alimento vai para a geladeira também pode influenciar nesse processo de conservação. O recomendado é esperar a comida esfriar completamente, pois a alta temperatura gera um líquido devido ao suor dos ingredientes, o que aumenta a possibilidade de contaminar ou estragar o alimento. “Se as dicas de bom armazenamento forem seguidas corretamente, pode sim só requentar a ceia, sem problemas. Mas o famoso ‘resto de ontem’, geralmente, fica mais legal com uma cara nova. O que não faltam são receitas fáceis e legais”, esclarece.

Uma das sugestões para o dia 25 é o risoto de peru, que é uma refeição mais leve e ajuda a manter o equilíbrio da dieta, já que a ceia de Natal é composta por comidas mais gordurosas, como sugere Geysiane Carvalho. “Dá para fazer algumas inovações sem carregar os alimentos de calorias. O famoso risoto de peru é uma boa pedida, pois a carne branca do peru é saudável e nutritiva; o arroz pode ser feito na hora. Vai da imaginação e da criatividade, mas, claro, seguindo essa dica de não inserir itens muito calóricos na comida”.

Por Melissa Paulino