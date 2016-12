Projeto de Lei de Camila Toscano institui o vale-esporte na Paraíba

Tramita na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) o Projeto de Lei 1.036/2016 de autoria da deputada estadual Camila Toscano (PSDB), que institui o vale-esporte. A matéria já foi aprovada pela Comissão de Constituição, Redação e Justiça (CCJ) “O benefício será concedido aos estudantes da rede estadual de ensino, para que possa viabilizar a participação dos atletas em eventos esportivos na Paraíba”, explicou a deputada.

“Nos últimos anos os jovens paraibanos vêm se destacando em diversas modalidades esportivas, com isso acho mais que pertinente a criação de um auxílio para nossos atletas, haja vista as dificuldades enfrentadas para representar nosso estado no esporte. Sem falar que o incentivo à prática desportiva é também cuidar da saúde de nossos jovens, afasta-los das drogas e criminalidade, além de ser um dos mais importantes meios de inclusão social”, celebrou Camila.

Segundo a deputada, os atletas estudantes receberão os valores dentro das condições de utilização que serão definidas em regulamento. “Esse recurso virá através de empresas patrocinadoras, através de parcerias entre o Governo do Estado e as empresas privadas. O vale-Esporte provavelmente se pago por meio de cartão magnético. O Vale-Esporte receber também não poderá receber patrocínio de indústrias de bebidas alcoólicas ou de tabaco”.

“O esporte muda a vida das pessoas, ajuda na superação e crescimento dos adolescentes e jovens. Temos o dever de buscarmos manter os conceitos de respeito às diferenças e incentivo ao desenvolvimento dos nossos atletas. Para isso nada mais coeso criar um mecanismo que possa estar contribuindo com a participação desses atletas”, comemorou Camila.

Da Assessoria