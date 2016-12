Vereador é morto após perseguir assaltantes na Paraíba, diz PM

Um vereador morreu depois de reagir a um assalto na zona rural de Pocinhos, no Agreste paraibano, na tarde do domingo (25). Segundo o Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop), a vítima teria perseguido os assaltantes e acabou sendo baleado. Ele morreu no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande

Testemunhas disseram aos policiais que três homens armados chegaram na casa do vereador por volta das 17h (horário local) e renderam a vítima.

Depois de roubar objetos da residência, o trio saiu do local fugindo em motocicletas. De acordo com a Polícia Militar, o vereador saiu em perseguição dos criminosos e foi baleado duas vezes.

O homem chegou a ser socorrido e levado para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Mesmo após ser atendido na unidade de saúde, o vereador não resistiu aos ferimentos e morreu. A PM informou que fez buscas, mas nenhum suspeito foi preso até o início da manhã desta segunda-feira (26).

