Facebook Messenger libera a função ‘mais pedida de todos os tempos’

Uma nova atualização para o Facebook Messenger vai permitir que os usuários do aplicativo façam chamadas de vídeo em grupo. O recurso é, segundo a desenvolvedora, um dos “mais pedidos de todos os tempos”.

A função foi anunciada na segunda-feira (19) para o app para Android e iPhone (iOS) do app, além da versão desktop do programa. Para usar o novo recurso, é necessário ter a versão atualizada do Messenger, que já oferece as chamadas de vídeo em todo o mundo.

A nova opção funciona em novos grupos criados no app e também para os já existentes. Para usá-a, só é preciso clicar ou tocar no ícone de vídeo. O Messenger permite que até 50 pessoas estejam conectadas ao mesmo tempo, mas só exibe a câmera de seis pessoas na tela ao mesmo tempo.

Caso um número maior de usuários esteja conectado, apenas a imagem daquele que está falando no momento será mostrada. Outra novidade possível é usar máscaras em 3D semelhantes às do Snapchat, mas este recurso só está disponível no iOS, embora deva ser implementado no Android em breve.

A chamada de vídeo também pode ser feita para usuários específicos dentro de um grupo e não apenas para toda a lista de contatos. As pessoas convidadas recebem um alerta em seus aplicativos e podem se juntar à vontade quando estiverem prontos, apenas tocando em um botão.

Do techtudo