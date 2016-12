Sine de João Pessoa oferta 110 vagas de emprego até sexta-feira

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) está ofertando, até sexta-feira (30), 110 oportunidades de trabalho em diversas áreas e níveis de escolaridades. A função com maior número de vagas são para babá e vendedor interno, com dez e oito vagas, respectivamente. Confira a lista completa de vagas.

Há também oportunidades para diversas funções, como costureira industrial, com cinco vagas, modelista, com cinco vagas, corretor de seguros, com quatro vagas, jardineiro, também com quatro vagas, mecânico de automóvel, quatro vagas, operador de máquinas, com quatro máquinas, operador de caixa, com duas vagas, entre outras funções.

O Sine-JP está localizado na Avenida Cardoso Vieira, número 85, no bairro do Varadouro, em João Pessoa, e atende das 8h às 14h, de segunda à sexta-feira. O trabalhador deve apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho. Para concorrer às oportunidades em que o empregador exige apenas o currículo, o interessado deve enviá-lo para o endereço sinejp.imo@joaopessoa.pb.gov.br.

Do G1 PB com Assessoria