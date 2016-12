Confira os filmes em cartaz de 29/12 à 04/01 no CineMaxxi em Guarabira

Confira os filmes em cartaz no CineMaxxi Cidade Luz em Guarabira-PB, de 29 de dezembro de 2016 à 04 de janeiro de 2017. A novidade da semana é o filme Masha e o Urso – o filme. Os filmes Minha Mãe é uma Peça 2 e Rogue One da saga Star Wars continuam em cartaz. Confira a seguir os trailers e horários de exibição.

Trailer: Masha e o Urso – o filme



Classificação: Livre – Recomendado para Todos os Públicos

Gênero: Animação

Duração: 1 hora e 12 minutos

Sessões: 14h45 e 16h20

Sinopse: Masha é uma pequena criança que não consegue parar quieta, sempre arrumando uma forma de se meter em várias grandes enrascadas. O único que pode salvá-la ou ajudá-la em suas divertidas aventuras é Urso, um grande urso que vive na floresta ao lado da casa de Masha e um grande amigo da pequena menina.

Trailer: Minha Mãe é uma Peça – O Filme 2



Classificação: 12 anos – Não recomendado para menores de 12 anos.

Gênero: Comédia Nacional

Duração: 1 hora e 36 minutos

Sessões: 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 – 2D Nacional

Sinopse: Dona Hermínia (Paulo Gustavo) está de volta, desta vez rica, pois passou a apresentar um bem-sucedido programa de TV. Porém, a personagem superprotetora vai ter que lidar com o ninho vazio, afinal Juliano (Rodrigo Pandolfo) e Marcelina (Mariana Xavier) resolvem criar asas e sair de casa. Para balancear, Garib (Bruno Bebianno), o primogênito, chega com o neto. E ela também vai receber uma longa visitinha da irmã Lucia Helena (Patricya Travassos), a ovelha negra da família, que mora há anos em Nova York.

Trailer: Rogue One – Star Wars



Classificação: 12 anos – Não recomendado para menores de 12 anos.

Gênero: Ação, Suspense

Duração: 2 horas e 14 minutos

Sessões: 15:00, 17:50, 20:45 – 3D Dublado

Sinopse: Ainda criança, Jyn Erso (Felicity Jones) foi afastada de seu pai, Galen (Mads Mikkelsen), devido à exigência do diretor Krennic (Ben Mendelsohn) que ele trabalhasse na construção da arma mais poderosa do Império, a Estrela da Morte. Criada por Saw Gerrera (Forest Whitaker), ela teve que aprender a sobreviver por conta própria ao completar 16 anos. Já adulta, Jyn é resgatada da prisão pela Aliança Rebelde, que deseja ter acesso a uma mensagem enviada por seu pai a Gerrera. Com a promessa de liberdade ao término da missão, ela aceita trabalhar ao lado do capitão Cassian Andor (Diego Luna) e do robô K-2SO.

Meia entrada para todos de segunda à quarta no CineMaxxi

Não é a toa que o CineMaxxi Cidade Luz é o máximo em cinema! Olha que legal! O chefe liberou a meia-entrada para todo mundo de segunda a quarta-feira, exceto feriados! É ou não é uma boa notícia? Reúna toda a família e vá ao CineMaxxi!

Toda semana, de segunda a quarta-feira, todo mundo paga meia!!! E não precisa apresentar nada, nem carteirinha e nem cupom de promoção! Agora no <as=”_58cn” href=”https://www.facebook.com/hashtag/cinemaxxi” target=”_blank” data-ft=”{“tn”:”*N”,”type”:104}”>#CineMaxxi a meia-entrada é garantida pra todo mundo!

