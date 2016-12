Governador e ministro assinam ordem para Escola Técnica em Guarabira e mais seis cidades

O governador Ricardo Coutinho (PSB) assinou, nesta quarta-feira (28), com o ministro da Educação, Mendonça Filho, ordem para construção de 6 novas Escolas Técnicas Estaduais na Paraíba.

De acordo com o governador, as escolas vão disponibilizar cerca de 10 mil novas vagas em escolas com tempos integrais no Estado.

As instituições de ensino serão em Guarabira, Campina Grande, Patos, Sousa, Serra Branca e Itaporanga. A instalação custará cerca de 80 milhões e prazo de um ano para entrega.

Ricardo Coutinho utilizou a sua conta no Twitter para registrar o feito.

Por Rafael San / Manchetepb