Projeto leva Papai Noel à Cadeia Pública, na região de Guarabira

Às vésperas do Natal de 2015 o Papai Noel soube que os presos da cadeia de Caiçara queriam uma bola de salão. Assim, o “bom velhinho” fez uma visita surpresa, atendeu o pedido deles, e ainda levou gibis para todos. No último dia 25, dia de Natal, Papai Noel voltou à cadeia levando vários jogos para os detentos como dominós, damas, xadrez, baralho, quebra-cabeças, etc. além de, com apoio da padaria Miranda +Q Pão, proporcionar um lanche para todos.

As visitas do Papai Noel são organizadas pelo Grupo Atitude, com apoio da direção da cadeia. Durante todo o ano o grupo, mantêm o projeto “Leitura em Cadeia”, com empréstimos de livros, gibis e cordéis para os apenados.

Segundo os organizadores, o esporte, os jogos e principalmente a leitura, são importantes para ocupar o tempo do preso e favorecer sua ressocialização, que é o objetivo da sua pena. Livros religiosos e de auto-ajuda, que são os mais procurados, podem fazer com que repensem seus atos e se decidam a começar uma nova vida.

“Acreditamos que o esporte, os jogos e principalmente a leitura, são importantes para ocupar o tempo do preso (“cabeça vazia, oficina do Diabo”) e favorecer sua ressocialização, que é o objetivo da sua pena. Livros religiosos e de auto-ajuda, que são os mais procurados, podem fazer com que repensem seus atos e se decidam a começar uma nova vida.” Declarou Jocelino Tomaz, um dos organizadores da ação.

Além da “Leitura em Cadeia”, o Grupo Atitude mantêm três bibliotecas comunitárias na cidade (sendo uma delas uma “lanchoteca”); “Barraca da Leitura” na feira livre da cidade; pontos de leitura em padaria, farmácia e lan-house; projeto “Escolas Leitoras”, com ações de leitura em parceria com as escolas; programa educativo e cultural na rádio comunitária; eventos literários e culturais; além do “Natal Rural”, com o Papai Noel levando brinquedos e livros para os sítios, e o “Natal Literário”, presenteando com leitura as crianças da cidade. Pelas ações do grupo, pelo envolvimento das escola e o rol de escritores nascidos no município, Caiçara tem sido reconhecida como a “Cidade da Leitura”.

Para doações de livros e contatos com o Grupo, ligar para (83) 99175-6171.

Ascom / Grupo Atitude