Agências bancárias não funcionam nesta sexta-feira na Paraíba

As agências bancários não funcionam nesta sexta-feira (30), de acordo com a Febraban, devido ao recesso de ano novo. O atendimento só será retomado na segunda-feira (2), primeiro dia útil de 2017. Neste sábado (30), as instituições financeiras também não abrem para atendimento ao público.

A Febraban ressalta que as contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo) e os carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagos no primeiro dia útil seguinte ao feriado, sem a incidência de multa por atraso.

O público pode utilizar os caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone e correspondentes (casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados) para realizar operações bancárias. Além disso, as contas que possuem código de barra poderão ser pagas nos próprios caixas automáticos.

Do G1 PB