Governo inicia seleção de idosos para Condomínio Cidade Madura de Guarabira

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), iniciou a seleção dos idosos para morar no Condomínio Cidade Madura de Guarabira, que será inaugurado no primeiro trimestre de 2017. Os interessados devem fazer a inscrição na Avenida Pedro II 197, em Guarabira (antigo prédio do Ipep), no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Nesta sexta-feira (30), as inscrições serão feitas apenas pela manhã.

O Condomínio Cidade Madura é um projeto pioneiro no Brasil, premiado nacionalmente, que segue padrão projetado para atender às necessidades específicas da pessoa idosa, de acordo com as normas de acessibilidade exigidas.

O local conta com 40 unidades habitacionais, posto de saúde, redário, horta comunitária, pista para caminhada, área de lazer e todas as atividades necessárias para a terceira idade. O Condomínio já é uma realidade em João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras.

Pré-requisitos para a seleção – Os interessados precisam ter idade igual ou superior a 60 anos, autonomia física e mental para desenvolver as atividades diárias, morar no município há dois anos e possuir renda.

O idoso contemplado deverá morar no local sozinho ou com seu cônjuge. A taxa do condomínio é de R$ 50,00/mês. O Cidade Madura de Guarabira está localizado na BR-073, na saída da cidade em direção a Araçagi.

Do Paraiba.pb.gov.br