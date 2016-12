Inscrições do concurso de Taperoá, PB, terminam nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira (30) o prazo de inscrição para o concurso da prefeitura de Taperoá, no Cariri paraibano. De acordo com o edital, no total são oferecidas 67 vagas, sendo três para pessoas com deficiência, em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários oferecidos variam entre R$ 880 e R$ 1.731,64. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio da internet, no site da organizadora.

Segundo o edital, o cargo com o maior número de vagas disponíveis é o de motorista na categoria D, com 10 vagas sendo uma para pessoa com deficiência. A oportunidade exige ensino fundamental completo, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D.

Já os cargos com maior salário são os de professor de artes e professor de matemática. Para o cargo de professor de artes, é necessário que o candidato tenha licenciatura plena em artes ou em educação artística. Já para o de professor de matemática, é preciso ter licenciatura em matemática ou em ciências, com habilitação em matemática.

A jornada de trabalho para a maioria dos cargos é de 40 horas semanais, sendo que também existem oportunidades com 20 e 30 horas, além de plantões de 24 horas.

Além das vagas citadas, também existem oportunidades para assistente social, auxiliar de serviços gerais, agente social, artesão, auxiliar de consultório dentário, agente de endemias, artífice (eletricista, pedreiro), agente comunitário de saúde, farmacêutico, coveiro, enfermeiro (PSF, Samu), engenheiro civil, fonoaudiólogo, fiscal de tributos, fisioterapeuta, fiscal de vigilância sanitária, médico clínico PSF, médico psiquiatra, motorista socorrista do Samu, nutricionista, operador de máquinas pesadas, operador social, odontólogo do PSF, técnico em radiologia, técnico em enfermagem Samu e professor de educação básica I.

As provas estão previstas para acontecer no dia 22 de janeiro, sendo o turno da manhã para os cargos de nível médio e superior e à tarde para os cursos de nível fundamental. A aplicação deve acontecer principalmente na cidade de Taperoá, mas de acordo com a quantidade de inscritos, também podem acontecer em municípios próximos.

A taxa de inscrição é de R$ 40 para cargos de nível fundamental, R$ 60 para os níveis médio e técnico e R$ 100 para os cargos de nível superior. Segundo o edital, pode ser pedida a isenção da taxa de inscrição em casos de extrema pobreza devidamente comprovada. O certame tem validade de dois anos e poderá ser prorrogado, uma vez, por período igual.

