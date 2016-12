Operação Réveillon reforça segurança com mais de 1.600 policiais na Paraíba

A Polícia Militar deflagrou a operação Réveillon, na noite dessa quinta-feira (29), com um reforço de 1.637 policiais militares, 240 viaturas e a utilização de drones para o policiamento no período da virada do ano, em toda Paraíba. O esquema de segurança prevê 787 policiais na Região Metropolitana de João Pessoa; 450 para a Região de Campina Grande; e 400 policiais para o reforço em cidades do Sertão. A operação vai até a madrugada da próxima segunda-feira (2).

O reforço nas ações conta com policiais do Batalhão de Operações Especiais (que inclui Choque, Gate e Canil), Batalhão Ambiental, de Trânsito, da Ronda Ostensiva Tática com Apoio de Motocicletas (Rotam), bem como do serviço administrativo e de formação.

Para os locais mais movimentados na virada do ano, que são as praias do Cabo Branco, Tambaú e Intermares, a Polícia Militar mobilizou um esquema de segurança com policiais a pé, motorizados, a cavalo e o monitoramento com drones. O reforço do policiamento nesses pontos terá 250 policiais para a orla das duas praias em João Pessoa (Cabo Branco e Tambaú) e 80 para a praia de Intermares, em Cabedelo.

Atuação – Nos locais onde vão ser realizados eventos para celebrar a chegada do ano novo, a PM reforçará as ações com o policiamento a pé, bem como o motorizado no entorno desses espaços. Já nas áreas mais afastadas, como também nas cidades que não vão realizar festas, a atuação incluiu o reforço das rondas e abordagens para prevenir crimes de roubo, contra a vida e de outros tipos. O efetivo destinado para a operação não afetará o policiamento normal dos bairros, que será reforçado pelas atividades planejadas para o período.

Da Secom-PB