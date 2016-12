Réveillon deve ser sem chuvas fortes nas 223 cidades da Paraíba, diz Aesa

O Réveillon 2017 não deve ter chuvas significantes nos 223 municípios do estado da Paraíba, informou a Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa) nesta sexta-feira (30). Apesar dos registros nos últimos 30 dias, a Aesa prevê tempo parcialmente nublado, podendo ter apenas pancadas de chuvas isoladas. Esta, por exemplo, é a previsão para João Pessoa, o principal destino para a virada do ano novo.

Para o sábado (31) e domingo (1º) a Aesa acredita que, se ocorrerem chuvas, as precipitações vão ser poucas. Durante o mês de dezembro, o deslocamento de nuvens do Oceano Atlântico para o continente ocasionou chuvas em todo o estado. As maiores chuvas ocorreram entre o Litoral, Brejo e parte do Agreste. Entretanto, também houve chuvas em várias cidades do Sertão paraibano.

Para os três primeiros meses de 2017 a previsão da Aesa de ocorrência de chuvas dentro da média histórica nas regiões do Cariri, Curimataú e Sertão. Para janeiro e fevereiro, deve ocorrer maior variabilidade das chuvas, mas as condições devem ficar mais favoráveis a partir do mês de março, época da estação de chuvas da região do Cariri.

Segundo a Aesa, as atuais condições oceânicas e atmosféricas globais indicam a configuração do fenômeno “La Niña” de intensidade fraca na região do Oceano Pacífico equatorial. Isso ocorre porque a Temperatura da Superfície do Mar (TSM) está com índices levemente inferiores a média história.

Do G1 PB