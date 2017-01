2017 começa com 49 vagas de concursos abertas na Paraíba

O ano de 2017 começou neste domingo (1) com 49 vagas abertas em três editais de concursos públicos na Paraíba. Os editais foram publicados pela prefeitura de São Vicente do Seridó, pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e pelo Ministério da Saúde.

Confira mais informações sobre os concursos na Paraíba:

Ministério da Saúde

O concurso do Ministério da Saúde, que teve o edital publicado nesta segunda-feira (28), tem três vagas para o estado da Paraíba. Em todo o país, são oferecidas 102 vagas. As vagas são para atuar no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Potiguara, em João Pessoa. Os cargos são de contador, analista Técnico de Políticas Sociais e administrador, sendo que esta última vaga é reservada para pessoas com deficiência. Os candidatos devem ter nível superior. As inscrições seguem até esta quinta-feira (5).

São Vicente do Seridó

A prefeitura municipal de São Vicente do Seridó, na Borborema paraibana, prorrogou o prazo de inscrições para um concurso público que prevê o preenchimento de 41 vagas. De acordo com o edital, no total são oferecidas 40 vagas para ampla concorrência e uma para pessoa com deficiência, em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários oferecidos variam entre R$ 880 e R$ 3.246,44. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio da internet, no site da organizadora, até esta quinta-feira (5).

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) lançou um edital de concurso para professor de ensino superior com vagas para áreas variadas, precisando o candidato ter especialização, mestrado ou doutorado, dependendo do área de interesse. O edital foi publicado no dia 31 de agosto, no Diário Oficial da União (DOU). Das 47 vagas iniciais previstas no edital, cinco ainda estão com inscrições abertas. A remuneração pode variar de R$ 2.983,59 a R$ 8.639,50, dependendo da denominação, titulação e regime de trabalho do professor.

Do G1 PB