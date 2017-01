Prefeitos eleitos de Pilõezinhos e Curral de Cima tomam posse a luz de velas

Vários prefeitos eleitos nas eleições de outubro passado (2016) tomaram posse na virada do ano. E um fato chamou a atenção em uma dessas posses. Aqui na Paraíba a cidade de Curral de Cima, município localizado na microrregião do Litoral Norte O novo prefeito Totó Ribeiro tomou posse a luz de velas, por causa do corte de energia elétrica no prédio.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a estimativa de sua população é em torno de 5.238 habitantes. Curral de Cima fica próxima aos municípios de Pedro Régis e Jacaraú (norte), Lagoa de Dentro e Araçagi (oeste), Mamanguape (leste) e Itapororoca (sul).

Em Pilõezinhos

Em Pilõezinhos cidade da microrregião de Guarabira-PB, não foi diferente. A prefeita Mônica Mendes e os vereadores eleitos também tomaram posse a luz de velas. A solenidade aconteceu na Câmara Municipal.

Depois de devidamente empossada a prefeita foi ao prédio da prefeitura entregar a portaria aos seus secretários. Todos estavam com velas nas mãos, pois o prédio da prefeitura está com a energia cortada por falta de pagamento.

