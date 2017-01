Google nega ter sido alvo de hackers no Brasil; entenda

O Google negou que sua página de buscas no Brasil tenha sido alvo de hackers nesta terça-feira (3). A dúvida surgiu quando usuários da internet começaram a compartilhar no começo da tarde uma imagem que mostrava o site da empresa modificado; no lugar do habitual logotipo colorido, a imagem de um desenho japonês acompanhada de frases em inglês.

“Alguns usuários de internet no Brasil tiveram problemas ao acessar o google.com.br devido a um comprometimento de servidores DNS: ou seja, a alteração maliciosa das configurações de direcionamento desses servidores, levando o usuário a um site diferente do que ele pretende acessar”, informa o Google em nota enviada ao G1.

Ou seja, para o Google, o acesso indevido ocorreu no servidor DNS, banco de dados que reúne os nomes e domínios das páginas de toda a internet. Essa plataforma possui ainda configurações de que site responde por qual nome.

“O Google não é responsável pelos servidores de DNS afetados, por isso notificou os administradores, que corrigiram o problema em 30 minutos. Os usuários afetados ainda podem fazer a troca do servidor DNS de sua rede, já que não há nenhum comprometimento do sistemas do Google”, afirma o Google.

Entenda o caso

“É um grande momento para morrer”, dizia o texto. O autor do ataque é um hacker que se identifica como Kuroi’SH.

Na imagem, ele ainda escreve: “Dois google de uma vez; recorde mundial; eu não dou a mínima.” A mensagem faz menção a outro golpe a uma página do Google, que teria ocorrido em Bangladesh, segundo usuários do país.