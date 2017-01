Goleiro guarabirense se destaca na Copa São Paulo de Juniores

O goleiro do Botafogo da Paraíba na categoria Júnior, Sancler Aráujo, que é natural da cidade de Guarabira, foi um dos destaques da vitória do time paraibano contra o Vasco da Gama (RJ). A equipe pessoense venceu a carioca pelo score de 1 a 0, em jogo válido pela Copa São Paulo de Juniores 2017.

O gol do time da Paraíba foi marcado pelo zagueiro Walter. No entanto, no segundo tempo da partida e diante da pressão vascaína, as intervenções do goleiro guarabirense Sancler Araújo foram decisivas para que o Vasco não chegasse ao empate.

Além de muito seguro embaixo das traves, Sancler demonstrou tranquilidade e até uma certeza frieza quando da pressão vascaína. O goleiro, filho do ex-atleta do antigo Guarabira Esporte Clube Gil Araújo, fez grandes e importantes defesas, garantindo a vitória do Botafogo paraibano.

O próximo jogo do time do Botafogo será contra o São Carlos, nesta quinta-feira (5). E pela atuação de Sancler, certamente o goleiro estará na equipe titular.

