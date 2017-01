Iniciada obras do Contorno Rodoviário da cidade de Guarabira

Nesta quarta-feira, 04, foram iniciadas as obras do Contorno Rodoviário de Guarabira, trecho com 8 km de extensão, sendo 4,8 km a construir e 3,2 km para restaurar. A obra vai proporcionar melhor fluxo dos mais de 2.150 veículos que devem passar diariamente pelo local. O investimento está orçado em aproximadamente R$ 10 milhões.

A ordem de serviço foi assinada pelo Governador Ricardo Coutinho (PSB) no dia 24 de setembro no centro de Guarabira. Na oportunidade, Ricardo ressaltou que o contorno rodoviário de Guarabira será uma das obras mais importantes para a mobilidade da cidade e região.

Coutinho decidiu fazer a obra com recursos do próprio Tesouro Estadual, visto que o financiamento com o Banco do Brasil passou a depender de novas exigências depois da ascensão de Michel Temer à Presidência da República.

Considerada a maior obra de mobilidade urbana da história de Guarabira, o Contorno Viário objetiva desafogar o trânsito dentro da maior cidade do Brejo e Agreste do Estado. Os veículos grandes e pequenos não serão mais obrigados a passar por dentro da cidade, o que melhorará substancialmente a mobilidade de toda a região. Também será construída a rotatória em frente ao abatedouro da Guaraves e restaurado o acesso entre a PB-057 e o Bairro do Nordeste.

O presidente municipal do PSB de Guarabira, Célio Alves, comemorou o início das obras e lembrou que essa é uma conquista da cidade e região fruto da sensibilidade do governador Ricardo Coutinho que atendeu uma reivindicação do Grupo Girassóis.

Por Rafael San