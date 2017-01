Confira os filmes em cartaz de 05/01 à 11/01 no CineMaxxi em Guarabira

Confira os filmes em cartaz no CineMaxxi Cidade Luz em Guarabira-PB, de 05 à 11 de janeiro de 2017. A novidade da semana é o filme Moana. Os filmes: Masha e o Urso – o filme, Minha Mãe é uma Peça 2 e Rogue One da saga Star Wars continuam em cartaz. Confira a seguir os trailers e horários de exibição.

Moana



Sinopse: Moana Waialiki é uma corajosa jovem, filha do chefe de uma tribo na Oceania, vinda de uma longa linhagem de navegadores. Querendo descobrir mais sobre seu passado e ajudar a família, ela resolve partir em busca de seus ancestrais, habitantes de uma ilha mítica que ninguém sabe onde é. Acompanhada pelo lendário semideus Maui, Moana começa sua jornada em mar aberto, onde enfrenta terríveis criaturas marinhas e descobre histórias do submundo.

Classificação: Livre (Livre para Todos os Públicos)



Gênero: Animação – Duração: 1 hora e 47 minutos, Ano: 2016

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

14:20 – 2D Dublado

14:30 – 3D Dublado

16:50 – 3D Dublado

18:50 – 3D Dublado

Masha e o Urso – O Filme



Sinopse: Masha é uma pequena criança que não consegue parar quieta, sempre arrumando uma forma de se meter em várias grandes enrascadas. O único que pode salvá-la ou ajudá-la em suas divertidas aventuras é Urso, um grande urso que vive na floresta ao lado da casa de Masha e um grande amigo da pequena menina.

Classificação: Livre (Recomendado para Todos os Públicos)



Gênero: Animação – Duração: 1 hora e 12 minutos, Ano: 2016

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

17:05 – 2D Dublado

Minha Mãe é uma Peça – O Filme 2



Sinopse: Dona Hermínia (Paulo Gustavo) está de volta, desta vez rica, pois passou a apresentar um bem-sucedido programa de TV. Porém, a personagem superprotetora vai ter que lidar com o ninho vazio, afinal Juliano (Rodrigo Pandolfo) e Marcelina (Mariana Xavier) resolvem criar asas e sair de casa. Para balancear, Garib (Bruno Bebianno), o primogênito, chega com o neto. E ela também vai receber uma longa visitinha da irmã Lucia Helena (Patricya Travassos), a ovelha negra da família, que mora há anos em Nova York. Não recomendado para menores de 12 anos.

Classificação: 12 Anos (Não Recomendado para menores de 12 anos)



Gênero: Nacional, Comédia – Duração: 1 hora e 36 minutos, Ano: 2016

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

19:30 – 2D Nacional

21:30 – 2D Nacional

Rogue One – Star Wars



Sinopse: Ainda criança, Jyn Erso (Felicity Jones) foi afastada de seu pai, Galen (Mads Mikkelsen), devido à exigência do diretor Krennic (Ben Mendelsohn) que ele trabalhasse na construção da arma mais poderosa do Império, a Estrela da Morte. Criada por Saw Gerrera (Forest Whitaker), ela teve que aprender a sobreviver por conta própria ao completar 16 anos. Já adulta, Jyn é resgatada da prisão pela Aliança Rebelde, que deseja ter acesso a uma mensagem enviada por seu pai a Gerrera. Com a promessa de liberdade ao término da missão, ela aceita trabalhar ao lado do capitão Cassian Andor (Diego Luna) e do robô K-2SO.

Classificação: 12 anos (Não recomendado para menores de 12 anos)

Gênero: Ação e Suspense, Duração: 2 horas e 14 minutos, Ano: 2016

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

21:15 – 3D Dublado – 2D Legendado

Meia entrada para todos de segunda à quarta no CineMaxxi.

Não é a toa que o CineMaxxi Cidade Luz é o máximo em cinema! Olha que legal! O chefe liberou a meia-entrada para todo mundo de segunda a quarta-feira, exceto feriados!

Toda semana, de segunda a quarta-feira, todo mundo paga meia!!! E não precisa apresentar nada, nem carteirinha e nem cupom de promoção! Agora no #CineMaxxi a meia-entrada é garantida pra todo mundo!

